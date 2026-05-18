Nel corso della stagione, un calciatore ha causato la perdita di diversi punti alla squadra, influenzando significativamente il cammino in campionato. La sua presenza in campo e le sue prestazioni sono state al centro di molte discussioni tra tifosi e analisti. La situazione ha contribuito a un andamento altalenante della squadra, che ha accumulato un numero considerevole di punti di penalizzazione. La questione rimane aperta, con molti che si chiedono come questa situazione possa evolversi in vista delle prossime partite.

di Mauro Munno . Il dato sui gol subiti al primo tiro è inquietante. La stagione di Michele Di Gregorio alla Juventus si sta chiudendo nel peggiore dei modi. Nemmeno l’illusorio sussulto del rigore parato contro il Genoa è servito a invertire la rotta di un’annata costellata di errori e marchiata da una statistica impietosa: in questa Serie A, la formazione bianconera ha subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio ricevuto (16 reti incassate su 35 conclusioni complessive), la percentuale più alta dell’intero massimo campionato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Un dato che ha azzerato ogni dibattito sul suo status. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio, incubo senza fine e futuro segnato: quanti punti ha fatto perdere alla Juventus

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