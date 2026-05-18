Di corsa tra le mura del penitenziario torna l' appuntamento con il ' Vivicittà in carcere'
Lunedì 18, alle 9, all’interno del carcere ‘Costantino Satta’ di Ferrara si terrà l’evento ‘Vivicittà in carcere’. La manifestazione prevede una corsa organizzata tra i detenuti, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva. L’iniziativa si svolge all’interno delle mura della struttura e rappresenta un momento dedicato alla partecipazione e all’integrazione delle persone ristrette. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle modalità o alle collaborazioni coinvolte.
La corsa come momento d'inclusione sociale. All'interno delle mura della casa circondariale 'Costantino Satta' di Ferrara, si terrà lunedì 18 dalle 9.30 l'appuntamento sportivo e d'integrazione denominato 'Vivicittà in carcere' nell'ambito del progetto sociale 'Le Porte Aperte', promosso da Uisp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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