Desenzano ko indolore | va avanti Scivolone fatale per la Folgore

Nel torneo di calcio, il Desenzano ha ottenuto la qualificazione in semifinale senza incontrare grandi difficoltà, mentre la Folgore Caratese è uscita dalla competizione dopo una sconfitta che le ha impedito di proseguire nella corsa per il titolo. La vittoria del Desenzano è arrivata senza particolari problemi, lasciando i tifosi soddisfatti, mentre la squadra avversaria ha dovuto affrontare l’amara eliminazione. Entrambe le squadre si sono incontrate in un match che ha deciso il loro destino nel torneo.

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Il Desenzano sorride per l’approdo in semifinale, la Folgore Caratese si rattrista per l’eliminazione dalla corsa per lo scudetto. L’ultima giornata della fase a gironi della Poule Scudetto riserva alle lombarde sconfitte, ma ben diverso è l’esito. Nel girone A la squadra di Belmonte (foto: Folgore Caratese), pur potendo contare su due risultati su tre, non riesce a resistere alla volontà del Vado di conquistare la vittoria-sorpasso. I savonesi ipotecano la qualificazione sul finire del primo tempo con le reti di Abonckelet al 35’ e di Raffini al 39’. Al 36’ del secondo tempo arriva il tris di Arras. Scivolone interno indolore, invece, per il Desenzano: il Grosseto si impone grazie al gol-partita firmato da Benedetti al 42’ del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desenzano, ko indolore: va avanti. Scivolone fatale per la Folgore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La Ca.Ma. lotta e trionfa. Folgore San Miniato va ko Serie D, scudetto e playoff: Desenzano e Folgore in campo per il salto? Domande chiave Come farà il Desenzano a consolidare il primato contro il Grosseto? Quale strategia userà la Folgore per strappare il punto decisivo... Desenzano, ko indolore: va avanti. Scivolone fatale per la FolgoreIl Desenzano sorride per l’approdo in semifinale, la Folgore Caratese si rattrista per l’eliminazione dalla corsa per lo scudetto. ilgiorno.it Il Desenzano perde ma va alle semifinali scudetto di serie DLa sconfitta di misura col Grosseto promuove comunque nella Poule i gardesani, al Tre Stelle a fine gara celebrata la promozione ... giornaledibrescia.it