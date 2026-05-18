Derthona Awards 2026 | al Teatro di Tortona va in scena il Banchetto di Leonardo tra avanguardia e territorio

Il 21 maggio, il Teatro Civico di Tortona ospiterà la cerimonia dei Derthona Awards 2026. La giornata sarà dedicata alla presentazione del “Banchetto di Leonardo”, un evento che coinvolge il mondo dell’arte e della cultura locale. La manifestazione si svolge in una sede storica della città e prevede momenti di incontro tra artisti, istituzioni e pubblico. L’evento si inserisce nel calendario culturale della regione, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

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Il 21 maggio, nella prestigiosa cornice del Teatro Civico di Tortona, si terranno i Derthona Awards 2026. Quest’anno la premiazione si trasforma in una vera e propria opera scenica, ispirandosi al leggendario banchetto del 1489 ideato da Leonardo da Vinci per le nozze Sforza-Aragona proprio a Tortona. Un racconto in quattro atti. Sotto la direzione artistica e la regia sonora dell’Orchestra Perosi, l’evento si svilupperà attraverso una narrazione immersiva. La musica, che fonde archi classici e beat techno minimali, scandirà i tempi di una manifestazione che vuole celebrare il talento, il sacrificio e la visione di chi costruisce il futuro del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Derthona Awards 2026: al Teatro di Tortona va in scena il “Banchetto di Leonardo” tra avanguardia e territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Teatro Nuovo Rifredi Scena Aperta Leonardo Manzan in "Uno spettacolo di Leonardo Manzan"Leonardo Manzan trasforma il teatro nella sala di un museo di arte contemporanea e mette in scena un vernissage in cui l'artista espone sé stesso... Arriva il ’Belcanto international awards’, finale mondiale di scena al teatro AlaleonaSi terrà al Teatro Alaleona, la finale mondiale del concorso canoro per giovani talenti ‘Belcanto International Awards’. Gara-3 playoff tra Derthona e Venezia: da domani via alle prelazioni, vendita libera dal 17 maggioDal 13 maggio saranno disponibili in prelazione i biglietti per Gara-3 dei playoff LBA 2026 tra la Bertram Derthona Tortona e la Umana Reyer Venezia, in programma il 22 maggio alla Nova Arena ... tuttosport.com Derthona Basket, ecco le divise per i playoff 2026Con la conclusione della Regular Season del campionato e l’inizio dei Playoff LBA Serie A Unipol 2025-26, la Bertram Derthona Tortona svela la propria pelle per questa postseason, che prenderà il via ... pianetabasket.com