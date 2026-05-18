Deric presenta l’album d’esordio | concerto gratuito al Ballarak Magione
Venerdì 22 maggio, alle 18, presso il Ballarak di Magione, si terrà un concerto gratuito con il cantautore siciliano deric., che presenterà dal vivo il suo primo album, uscito pochi giorni prima, il 8 maggio. L’evento vedrà l’artista esibirsi in una performance dedicata al nuovo lavoro discografico, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare le canzoni dal vivo. La serata è aperta a tutti e si svolgerà nel locale di Magione.
Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 18, il cantautore siciliano deric. presenterà l’album d’esordio, uscito venerdì 8 maggio, al Ballarak Magione. Per l’occasione, deric. salirà sul palco in formazione con Federico Bonanno, Davide Palumbo, Marco Cocilovo e Andrea Chentrens, portando in scena. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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