Le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani dispersi durante un’immersione esplorativa continuano nelle acque delle Maldive. Le ricerche si concentrano a circa 60 metri di profondità, all’interno di una grotta sommersa. Le squadre coinvolte stanno lavorando senza sosta per localizzare e recuperare i corpi, mentre le condizioni ambientali e la profondità rappresentano ostacoli significativi nelle operazioni di salvataggio. Nessuna informazione sulle persone coinvolte o sui tempi previsti per il completamento delle attività.

A quasi 60 metri di profondità, dentro una grotta sommersa delle Maldive, si trovano ancora i corpi di quattro sub italiani dispersi durante un’immersione esplorativa. Questa mattina sono riprese le delicate operazioni di recupero nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Si cercano i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, mentre quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì scorso. Il team di subacquei esperto di Dan Europe che compone la squadra di recupero è composta da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dentro la grotta a 60 metri: riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei sub italiani

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