Demos e il decoro urbano | Arezzo piena di incuria manutenzione fallita
Un rapporto recente sottolinea che molte parti di Arezzo mostrano segni di incuria e manutenzione insufficiente. L'Osservatorio Cattolici Democratici, Demos, ha pubblicato un comunicato evidenziando come la cura del decoro urbano rappresenti una responsabilità fondamentale per le autorità locali. Secondo il documento, l'assenza di interventi adeguati contribuisce a un'immagine di abbandono e degrado in diverse aree della città. La questione della manutenzione viene presentata come un aspetto cruciale per la qualità della vita dei cittadini.
Riceviamo e pubblichiamo da Demos - Ossservatorio Cattolici Democratici."La cura di una città è priorità decisiva di una amministrazione comunale. Le condizioni del decoro di Arezzo nell’intera legislatura comunale sono pietose. La città che in ogni piazza, in ogni via è punteggiata dai segni dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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