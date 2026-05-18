Delia | L’attacco alla Flotilla in pieno giorno significa che Israele sa che non deve più nascondersi perché non ci saranno conseguenze
Oggi si è svolto un confronto tra la portavoce della Flotilla e i media, mentre si trovava in viaggio e cercava di ottenere informazioni sui 35 italiani a bordo della spedizione coinvolta in un attacco. L’attacco alla Flotilla è avvenuto in pieno giorno, e la portavoce ha commentato che tale scelta dimostra come Israele non abbia più bisogno di nascondersi, poiché non ci sarebbero state conseguenze. La situazione riguarda la spedizione attaccata ieri mattina dalla marina israeliana.
Parla Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. "Noi esistiamo per evitare l'assuefazione." Raggiungiamo la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia, mentre è in viaggio, tra una telefonata e l’altra, impegnata a capire il destino dei 35 italiani al seguito de spedizione attaccata ieri mattina dalla marina israeliana. Un atto di pirateria in acque internazionali, diretto anche contro l’Italia, che nella Flotilla annoverava otto natanti. Questo attacco appare un po’ diverso dai precedenti, non fosse altro perché avvenuto in pieno giorno. “Negli anni precedenti molte operazioni contro le flottiglie erano avvenute di notte, in condizioni che permettevano un minore controllo pubblico e una gestione più opaca della narrazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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