Delia | L’attacco alla Flotilla in pieno giorno significa che Israele sa che non deve più nascondersi perché non ci saranno conseguenze

Oggi si è svolto un confronto tra la portavoce della Flotilla e i media, mentre si trovava in viaggio e cercava di ottenere informazioni sui 35 italiani a bordo della spedizione coinvolta in un attacco. L’attacco alla Flotilla è avvenuto in pieno giorno, e la portavoce ha commentato che tale scelta dimostra come Israele non abbia più bisogno di nascondersi, poiché non ci sarebbero state conseguenze. La situazione riguarda la spedizione attaccata ieri mattina dalla marina israeliana.

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