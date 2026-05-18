Il governo ha deciso di reintrodurre, tramite un emendamento, la norma che permette il riconoscimento degli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. La misura riguarda specificamente gli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali e si applica anche in casi di contratti non rinnovati oppure scaduti in passato. La modifica è stata annunciata nel decreto approvato il primo maggio, suscitando reazioni da parte delle parti coinvolte nel settore del lavoro e dei sindacati.

Il governo ci ripensa e reintroduce la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Nella fase di conversione del decreto sul “giusto salario” alla Camera, verrà presentato un emendamento che ristabilisce la prima versione del testo, poi modificato prima della promulgazione del decreto. L’iniziativa è del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che già aveva puntato a quella disposizione in fase di elaborazione della norma. A fine aprile era prevalsa la scelta di demandare le decisioni in merito alle parti coinvolte. Per non scontentare Confindustria. Ora, secondo le parole del sottosegretario, la questione sembra ricomporsi perché l’obiettivo, vista anche la crisi in corso e l’aumento dell’inflazione, è la “ crescita dei salari “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Primo maggio, Durigon ripropone via emendamento la retroattività degli aumenti legati ai rinnovi contrattuali

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