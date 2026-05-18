Decima edizione della Fiera dell' auto | Un evento per appassionati e per famiglie
Si è tenuta la decima edizione della Fiera dell'auto, un evento che si svolge nel Centro-Sud Italia e che ha attirato appassionati e famiglie. L’edizione di quest’anno si distingue per la sua natura speciale, offrendo un’occasione di incontro dedicata al settore automobilistico. La manifestazione ha previsto diverse aree espositive e attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età, creando un’esperienza completa e articolata. La fiera è stata organizzata in modo da valorizzare il mondo dell’auto e il suo pubblico.
Un’ edizione speciale per un evento unico nel suo genere nel Centro- Sud Italia. Un appuntamento dedicato interamente al mondo dell’auto e pensato per chi vuole vivere un’esperienza davvero completa. Presentata a San Michele Salentino, presso la Pinacoteca Salvatore Cavallo, la decima edizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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