De Pascale | Ma l’immigrazione non c’entra nulla

Il governatore dell’Emilia-Romagna ha affermato che l’immigrazione non è collegata a specifici problemi della regione, sottolineando invece la reazione positiva dei cittadini, dei dipendenti del servizio sanitario e degli operatori di polizia. L’intervento è avvenuto durante una serie di visite tra Modena, Bologna e Ravarino, nel paese di Salim El Koudri. De Pascale ha evidenziato la gratitudine verso le persone che lavorano quotidianamente per garantire sicurezza e assistenza, senza fare riferimenti diretti a questioni migratorie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui