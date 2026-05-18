De Pascale | Ma l’immigrazione non c’entra nulla
Il governatore dell’Emilia-Romagna ha affermato che l’immigrazione non è collegata a specifici problemi della regione, sottolineando invece la reazione positiva dei cittadini, dei dipendenti del servizio sanitario e degli operatori di polizia. L’intervento è avvenuto durante una serie di visite tra Modena, Bologna e Ravarino, nel paese di Salim El Koudri. De Pascale ha evidenziato la gratitudine verso le persone che lavorano quotidianamente per garantire sicurezza e assistenza, senza fare riferimenti diretti a questioni migratorie.
Da Modena a Bologna e poi a Ravarino, il paese di Salim El Koudri, il governatore dell’ Emilia-Romagna Michele de Pascale ha un chiodo fisso in testa: "La grande risposta dei cittadini, la grande risposta delle donne e degli uomini del servizio sanitario e degli operatori di polizia. Straordinari". Eppure, presidente? "Eppure ci sono alcuni ragionamenti da fare". Partiamo dal tema del disagio mentale. "Massimo rispetto per l’attività di indagine, a oggi non possiamo escludere nulla e attendiamo la procura di Modena. Ma il 31enne aveva avuto accesso ai servizi salute mentale: disturbi non di grave entità, ma minori, e che non lasciavano presagire questa escalation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Referendum: Perché Meloni vuole cambiare la Costituzione
Sullo stesso argomento
Referendum sulla giustizia, Lega: “Fermare i giudici amici dei clandestini”. Ma l’immigrazione non c’entra con il votoNella campagna per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, parte della comunicazione politica ha spostato il dibattito su immigrazione,...
Omicidio Carta e l’ipotesi della vendetta per la morte di un uomo nel 2023: “Ma Dino non c’entra nulla”Si terranno domani 23 aprile i funerali di Annibale Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia.
De Pascale: Mattarella e Meloni sono un segnale di unità nazionale. Quattro feriti restano gravi: I passanti che hanno fermato l’aggressore hanno salvato delle vite - Facebook facebook
AUTOTRASPORTI DI MARTIGNANI GIONATA E ABRAMO E C. - S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Michele de Pascale contestato in Regione: Mai più Cpr. Anche il Pd dice ‘no’, ma lui: Serve uno scatto sulla sicurezza. Ugolini: superiamo i tabùBologna, 17 febbraio 2026 – Contestazione per Michele de Pascale in Regione. Gli attivisti hanno fatto irruzione nell’aula dell’Assemblea legislativa contestando il governatore per l’apertura sui Cpr, ... ilrestodelcarlino.it
Immigrazione, braccio di ferro tra de Pascale e Piantedosi sul permesso di soggiorno per meritoIl ministro Piantedosi e il governatore de Pascale sul palco del Meeting di Rimini Proviamo a iniziare a parlare di permesso di soggiorno per merito. Non è questa la sede per scrivere la norma, ma la ... corrieredibologna.corriere.it