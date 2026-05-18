A pochi mesi dal centenario del club, la presidenza di Aurelio De Laurentiis si protrae con continuità, mentre cresce l'interesse di investitori americani verso la società. La gestione del club è stata caratterizzata da successi sportivi e da investimenti nel settore, mantenendo il team stabile e competitivo. Nel frattempo, si registra un crescente interesse da parte di soggetti statunitensi per l'acquisto o l'investimento nella società calcistica. La situazione attuale riguarda anche valutazioni sul futuro e possibili sviluppi legati a questa attenzione internazionale.

“De Laurentiis ha l’ennesima trattativa con un fondo americano di investimento. Il Napoli piace per il nome della città, la sua suggestione nella nostalgia degli italiani di seconda e terza generazione, il ricordo di Maradona. Ogni iniziativa è possibile anche fuori dell’Italia, compreso un film sul centenario. Trattativa sigillata dal patto di riservatezza e interrotta per pochi dettagli, ma può riprendere. De Laurentiis potrebbe derubricarla a cifre più abbordabili, offrendo il Bari piuttosto che il Napoli. Finora ne ha discusso con la signora Jacqueline, i figli Luigi e Valentina e l’amministratore Chiavelli. Nulla sanno i dirigenti a lui più vicini. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis-Napoli, una storia vincente mentre cresce l’interesse americano

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