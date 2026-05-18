DC Shoes Lynx OG | Guida acquisto materiali e abbinamenti

Le DC Shoes Lynx OG sono scarpe da ginnastica che si distinguono per il loro stile retrò e la costruzione robusta. Sono realizzate con una tomaia in pelle e tessuto, accompagnate da una suola in gomma resistente. La tomaia presenta dettagli in pelle scamosciata e una fodera in tessuto traspirante, mentre la suola è antiscivolo e durevole. La loro versatilità permette di abbinarle facilmente a diversi outfit, dalla streetwear a look più casual. È possibile trovarle in vari colori e combinazioni per soddisfare diverse preferenze di stile.

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