Dazn il grande programma per il Mondiale | Lo racconteremo in modo diverso

Dazn ha annunciato che trasmetterà il Mondiale in modo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Il CEO e il responsabile editoriale hanno spiegato i loro piani per coprire l'evento che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Durante la presentazione, sono stati illustrati gli sforzi fatti per offrire una copertura più ampia e variegata dell’appuntamento calcistico. La piattaforma ha confermato l’intenzione di proporre un modo nuovo di raccontare le partite e le storie legate al torneo.

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