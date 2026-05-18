Dazn il grande programma per il Mondiale | Lo racconteremo in modo diverso
Dazn ha annunciato che trasmetterà il Mondiale in modo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Il CEO e il responsabile editoriale hanno spiegato i loro piani per coprire l'evento che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Durante la presentazione, sono stati illustrati gli sforzi fatti per offrire una copertura più ampia e variegata dell’appuntamento calcistico. La piattaforma ha confermato l’intenzione di proporre un modo nuovo di raccontare le partite e le storie legate al torneo.
Dozzine di bandiere di tutti i colori hanno aperto la presentazione del Mondiale secondo Dazn, su cui si potrà vedere tutta la competizione: 48 squadre, 104 partite, centinaia di protagonisti, volti, storie. Il Portrait, in pieno centro a Milano, ha ospitato l’incontro con la stampa per spiegare come la piattaforma sarà seguito tutto l'evento. Al centro della piazza c’è il pallone, il Trionda, circondato da un’installazione con le bandiere di tutti i Paesi che prenderanno parte al Mondiale: 48. Mai così tanti. Presenti - il tutto in una saletta privata al primo piano dell’hotel - il Ceo Stefano Azzi, il direttore editoriale Michele Dalai, il Chief Technology Officer Sandeep Tiku e Romy Gai, Chief Business Officer della Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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