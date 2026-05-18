Dazi e l’ira di Trump per lo stop della Corte Suprema | Immaginate restituire 149 miliardi a gente che ci odia?

Il 18 maggio 2026, in un’intervista rilasciata a Fortune, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua frustrazione riguardo alla decisione della Corte Suprema di bloccare alcune misure sui dazi commerciali. Ha commentato come questa scelta possa influire sui piani economici legati alle tariffe doganali, facendo riferimento a una somma di circa 149 miliardi di dollari. La sua reazione si è concentrata sull’impatto di questa decisione, senza approfondire altri aspetti o motivazioni.

Roma, 18 maggio 2026 - Chi di dazi ferisce, si potrebbe dire. Donald Trump non ha nascosto la sua irritazione, che cela una certa preoccupazione, in un’intervista a Fortune in cui si è affrontato il problema dazi. Il nervosismo del presidente Usa è salito ai massimi livelli con la recente sentenza della Corte Suprema in cui sono giudicati incostituzionali circa la metà dei dazi doganali i mposti lo scorso anno in occasione della Festa della Liberazione. https:www.quotidiano.netesteritrump-corte-suprema-boccia-i-dazi-siamo-fregati-e2q3o4uz Ma ciò che ha fatto "davvero infuriare" il tycoon non è la decisione in sé, sebbene sia d’intralcio alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump-Era Tariffs Collapse After Supreme Court Ruling—Markets React Worldwide

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