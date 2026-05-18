Davide Giacalone presenta Futuribile all’Auditorium della Fondazione
Il prossimo giovedì 21 maggio alle 21, nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia, si terrà l’evento di presentazione del libro “Futuribile”. L’autore, Davide Giacalone, sarà presente per illustrare il suo lavoro. L’iniziativa si svolge all’interno di una sede culturale di rilievo, dove si raduneranno persone interessate ai temi trattati nel testo. La serata prevede l’intervento dell’autore e un momento di confronto con il pubblico.
Giovedì 21 maggio alle ore 21, nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia, si terrà la presentazione del libro “Futuribile. Domani sarà sempre migliore di ieri” del giornalista Davide Giacalone.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Liberi, vedrà la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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