L’attore protagonista di Daredevil: Rinascita 2 ha condiviso quale sia la scena che più gli è piaciuta interpretare, anche se non sarà visibile nel prodotto finale. Ha spiegato di aver realizzato uno stunt che richiedeva grande precisione e concentrazione, ma che alla fine non è stato incluso nella serie. La sua descrizione offre un’idea delle sfide affrontate durante le riprese della seconda stagione, senza però svelare dettagli sulla scena o sul contesto in cui si svolge.

L'attore ha raccontato il suo stunt preferito della seconda stagione della serie Marvel, che purtroppo non è stato incluso nel montaggio finale e che quindi non vedremo mai Nel corso di una recente intervista, a Charlie Cox è stato chiesto quale sia stata la sua scena preferita tra quelle più pericolose affrontate nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Durante una tavola rotonda al Motor City Comic Con, l'interprete di Matt Murdock ha rivelato alcune informazioni sorprendenti ma che potranno al tempo stesso deludere i fan. Una delle sue scene d'azione preferite della seconda stagione è stata purtroppo eliminata del tutto dal montaggio finale della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox svela la sua scena preferita che non vedremo mai

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DAREDEVIL RINASCITA: TRAILER REACTION DELLA STAGIONE 2! BELLISSIMO

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