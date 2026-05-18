Durante la serata dell’Eurovision 2026, la cantante Dara è stata annunciata come vincitrice. La commentatrice bulgara, Elena Rosberg, ha comunicato il risultato con un’espressione impassibile, mantenendo un atteggiamento tranquillo. Il suo modo di reagire ha attirato l’attenzione sui social network, dove il video della sua reazione è stato condiviso rapidamente. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, diventando uno dei momenti discussi della manifestazione.

La calma con cui la commentatrice bulgara Elena Rosberg ha annunciato la vittoria di Dara all'Eurovision 2026 è diventata virale sui social: il video della sua reazione impassibile ha sorpreso il pubblico europeo. Non solo la vittoria di Dara all'Eurovision 2026. A diventare virale sui social nelle ore successive alla finale è stata anche la reazione sorprendentemente pacata della commentatrice bulgara Elena Rosberg durante l'annuncio del risultato finale. Mentre in molti Paesi europei le telecronache dell'Eurovision sono spesso accompagnate da urla, esultanze e reazioni sopra le righe (come è successo con i "nostri" Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nel 2021), la speaker della tv bulgara ha mantenuto un tono "glaciale", calmissimo anche nel momento della proclamazione della vittoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dara vince l’Eurovision 2026: la reazione glaciale della commentatrice bulgara spiazza tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dara from Bulgaria wins Eurovision 2026 | REACTION

Sullo stesso argomento

La bulgara Dara vince l'Eurovision davanti ad Israele, quinto Sal Da VinciROMA (ITALPRESS) – E' la Bulgaria a trionfare nella 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest.

Eurovision 2026, chi è Dara, la cantante bulgara che ha scalzato IsraeleÈ la Bulgaria a vincere l’Eurovision Song Contest 2026 grazie a Dara e alla sua “Bangaranga”, il brano che ha conquistato pubblico e giurie portando...

Un bar bulgaro festeggia guardando la storica prima vittoria all'Eurovision mentre Dara vince con 'Bangaranga' reddit

La bulgara Dara vince l'Eurovision davanti ad Israele, quinto Sal Da Vinci x.com

Sono il bangarang, Dara vince l’Eurovision 2026: il significato della canzone che ha conquistato l’EuropaDara vince l’Eurovision 2026 con Bangaranga: scopri il significato della canzone e chi è la cantante bulgara che ha conquistato l’Europa. rds.it

Dara vince l'Eurovision Song Contest 2026 con Bangaranga: prima vittoria per la BulgariaDara trionfa a Vienna con Bangaranga: dal successo nazionale alle scelte artistiche che hanno convinto giurie e pubblico ... notizie.it