Daniele De Bosis | Vittoria Edigi mi ha tradito con Salvatore Di Carlo perché voleva un figlio

Daniele De Bosis, ex partecipante di Temptation Island, torna a parlare della sua relazione con Vittoria Egidi e di Salvatore Di Carlo. De Bosis afferma che Egidi gli avrebbe mentito riguardo ai suoi spostamenti, dicendo che sarebbe andata in Toscana per riflettere, mentre invece sarebbe stata con Di Carlo. La vicenda riguarda anche la presunta volontà di Egidi di avere un figlio, motivo che secondo De Bosis avrebbe portato alla rottura tra i due.

L’ex volto di Temptation Island torna a parlare della paternità di Salvatore Di Carlo e lancia pesanti accuse alla ex Vittoria Egidi: “Mi disse che andava in Toscana a riflettere, invece era con lui. Ha partorito a marzo, i conti tornano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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