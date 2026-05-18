Dama scolastica | i ragazzi di Sarule scalano il podio nazionale

Tre studenti di Sarule hanno ottenuto un risultato importante a livello nazionale, posizionandosi sul podio in una competizione scolastica. I giovani partecipanti hanno affrontato e superato squadre provenienti da grandi città della Romagna, includendo avversari con numerose esperienze e risorse a disposizione. La gara ha coinvolto diverse scuole italiane, con i ragazzi sardi che si sono distinti per le loro capacità e preparazione. Sono tre i partecipanti che hanno rappresentato il loro istituto in questa sfida, dimostrando un ottimo livello di competenza.

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? Punti chiave Chi sono i tre ragazzi che hanno sfidato i campioni nazionali?. Come hanno battuto le squadre delle grandi città in Romagna?. Perché la collaborazione tra scuola e comune è stata decisiva?. Cosa farà il borgo per trasformare questo argento in un progetto?.? In Breve 110 squadre e 330 ragazzi hanno gareggiato a Misano Adriatico tra il 14 e 16 maggio.. La squadra secondaria di Fabio Boneddu, Donatella Pirisi e Pietro Sirca ha battuto l'IC Faedis.. Il sindaco Maurizio Sirca e l'assessore Marco Pinna hanno sostenuto il progetto sportivo locale.. I docenti Melis, Becconi e Noli hanno seguito le tre formazioni durante i tre giorni.. I giovani damisti di Sarule hanno conquistato l’argento ai Campionati italiani a Misano Adriatico tra il 14 e il 16 maggio, portando un trofeo importante nella bacheca scolastica del borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dama scolastica: i ragazzi di Sarule scalano il podio nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fano scala il podio nazionale: la mensa scolastica è tra le migliori? Cosa sapere Fano ottiene il terzo posto nazionale nella classifica mensa scolastica durante il summit Roma. Sfida di logica: i piccoli geni dell’Isc Nardi scalano il podioGli studenti della scuola primaria dell’Isc Nardi hanno ottenuto traguardi significativi ai Giochi Matematici del Mediterraneo, una competizione che...