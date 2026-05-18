Dall’India ai campi italiani | giovani ridotti in schiavitù per un permesso di soggiorno 12 misure cautelari

Dall’India ai campi italiani, un’indagine ha portato all’emissione di dodici misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver costretto giovani a lavorare in condizioni di sfruttamento. All’alba, i Carabinieri hanno eseguito un’ampia operazione che ha coinvolto diverse località, portando alla luce un sistema di approvvigionamento e controllo sui lavoratori stranieri. Le indagini hanno evidenziato come il permesso di soggiorno fosse usato come leva per imporre condizioni di lavoro forzato.

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Tempo di lettura: 4 minuti All’alba di oggi i Carabinieri hanno eseguito una vasta operazione in cinque province italiane, con 12 fermi tra italiani e cittadini indiani, smantellando una rete criminale transnazionale che sfruttava i Decreti Flussi per ridurre in schiavitù decine di braccianti agricoli. L’indagine è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza e ha coinvolto i Reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Napoli, con operazioni simultanee nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dall’India ai campi italiani: giovani ridotti in schiavitù per un permesso di soggiorno, 12 misure cautelari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lincendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Sullo stesso argomento Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù: 12 arresti da Potenza a LeccoDall'alba operazione dei Carabinieri dei Reparti operativi del comando provinciale di Potenza e del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro di... Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 le persone arrestate. Indagine della Dda di PotenzaDodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza,... Modi vuole che il futuro dell’AI passi dall'IndiaChe le ambizioni globali del governo indiano non siano più quelle di una potenza emergente, ma di un attore centrale, è cosa nota. Narendra Modi, però, punta a qualcosa di più: fare dell’India uno dei ... huffingtonpost.it