Dalla Stasi al cinema | lo studente che analizza il controllo sociale
Uno studente si interessa al passaggio tra il controllo sociale e le azioni di sabotaggio all’interno della rete della Stasi. Si concentra su come un agente potesse passare dall’osservare e sorvegliare i cittadini a compiere atti di sabotaggio contro il sistema. Viene analizzato cosa succedeva concretamente ai cittadini sotto sorveglianza, attraverso testimonianze e documenti, offrendo uno sguardo sulla realtà della sorveglianza e sulle dinamiche interne di questo sistema di controllo.
?? Punti chiave Come poteva un agente della Stasi passare dal controllo al sabotaggio? Cosa accadeva realmente ai cittadini sorvegliati dalla rete di informatori DDR? Perché il regime tedesco nascondeva le statistiche sui suicidi politici? Come può un diciassettenne collegare il cinema alla realtà sociale odierna??? In Breve Stasi operava con 91mila impiegati e 100mila informatori nella DDR. Tasso suicidi nella Germania Est superiore del 50 per cento rispetto all'Ovest. Ministero Hempf e age . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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