Dalla Stasi al cinema | lo studente che analizza il controllo sociale

Uno studente si interessa al passaggio tra il controllo sociale e le azioni di sabotaggio all’interno della rete della Stasi. Si concentra su come un agente potesse passare dall’osservare e sorvegliare i cittadini a compiere atti di sabotaggio contro il sistema. Viene analizzato cosa succedeva concretamente ai cittadini sotto sorveglianza, attraverso testimonianze e documenti, offrendo uno sguardo sulla realtà della sorveglianza e sulle dinamiche interne di questo sistema di controllo.

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