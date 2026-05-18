La statua della Madonna di Begarelli, realizzata in terracotta, ha suscitato curiosità per il suo aspetto che richiama il marmo dipinto, nonostante la materia originale. Durante l'epoca napoleonica, la scultura fu rimossa dalla sua posizione originaria e trasportata in un museo. La vicenda coinvolge anche il suo recupero e il successivo ritorno in chiesa, con dettagli legati alle tecniche di lavorazione e alle vicende storiche che hanno interessato l'opera nel corso dei secoli.

? Punti chiave Come ha fatto una terracotta a sembrare marmo dipinto per secoli?. Perché la Madonna di Begarelli fu rimossa durante l'epoca napoleonica?. Cosa si nasconde sotto il suolo della Modena attuale?. Come si collegano i reperti del Perù alla storia modenese?.? In Breve Carlo Boni concepì la struttura museale nel 1871 per preservare il patrimonio locale.. La Madonna di Begarelli trovò dimora stabile nel Palazzo dei Musei nel 1886.. Il sistema include i parchi archeologici di Montale e di Mutina.. Collezioni etnologiche spaziano dal Perù precolombiano all'Asia e alla Nuova Guinea.. Nel 1522 la Madonna di Piazza di Antonio Begarelli fu collocata sulla facciata del Palazzo Comunale di Modena, segnando un legame indissolubile tra l’opera e il cuore civile della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla piazza al museo: il viaggio della Madonna di Begarelli

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