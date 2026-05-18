Dalla campagna bergamasca la nuova era di Da Vittorio
Dalla campagna bergamasca arriva un nuovo capitolo della storia di “Da Vittorio”. Il 9 giugno 2007, il Financial Times pubblicò un articolo a tutta pagina con il titolo “One big happy...”, dedicato alla famiglia che gestisce il ristorante e l’azienda agricola collegata. In quell’occasione, si fece riferimento alla crescita e alle innovazioni nel settore, senza entrare in dettagli specifici sui protagonisti o sui progetti futuri. La storia si lega alle radici e all’evoluzione di questa realtà locale.
ERA stato il Financial Times, il 9 giugno 2007, a sparare il titolo a tutta pagina “One big happy famiglia”, curiosa contaminazione tra inglese e italiano per raccontare ai lettori del prestigioso quotidiano londinese la parabola di uno sfarzoso “family-run restaurant” rintracciabile in un bucolico paesino della campagna bergamasca e celebrarlo come paradigma dell’alta cucina italiana elevata ad arte. Quasi vent’anni dopo, il mitico “ Da Vittorio ” si riprende scena, vetrina, riflettori e diventa eccellenza di esportazione grazie alla partnership siglata dalla famiglia Cerea, a capo appunto del famoso brand di ristorazione a Brusaporto, con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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