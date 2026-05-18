Dalla campagna bergamasca la nuova era di Da Vittorio

Dalla campagna bergamasca arriva un nuovo capitolo della storia di “Da Vittorio”. Il 9 giugno 2007, il Financial Times pubblicò un articolo a tutta pagina con il titolo “One big happy...”, dedicato alla famiglia che gestisce il ristorante e l’azienda agricola collegata. In quell’occasione, si fece riferimento alla crescita e alle innovazioni nel settore, senza entrare in dettagli specifici sui protagonisti o sui progetti futuri. La storia si lega alle radici e all’evoluzione di questa realtà locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui