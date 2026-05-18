Dal gol di McKennie ai mancati rossi per Gabbia e Maldini | la moviola

Nella penultima giornata di Serie A sono emersi diversi episodi controversi legati alla revisione delle immagini da parte degli arbitri. In particolare, sono stati discussi il gol annullato a una squadra e le decisioni riguardanti due falli che non sono stati sanzionati con i cartellini rossi. La partita tra Juventus e altre formazioni ha visto momenti di tensione legati alle decisioni arbitrali, contribuendo a influenzare l’esito della corsa alla qualificazione in Champions League. Nel frattempo, le vittorie di Milan e Roma hanno portato punti importanti per la classifica.

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