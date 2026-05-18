Dal gol di McKennie ai mancati rossi per Gabbia e Maldini | la moviola
Nella penultima giornata di Serie A sono emersi diversi episodi controversi legati alla revisione delle immagini da parte degli arbitri. In particolare, sono stati discussi il gol annullato a una squadra e le decisioni riguardanti due falli che non sono stati sanzionati con i cartellini rossi. La partita tra Juventus e altre formazioni ha visto momenti di tensione legati alle decisioni arbitrali, contribuendo a influenzare l’esito della corsa alla qualificazione in Champions League. Nel frattempo, le vittorie di Milan e Roma hanno portato punti importanti per la classifica.
Corsa Champions condizionata dagli arbitri: la Juventus va ko, vincono il Milan e la Roma La penultima giornata di Serie A ha registrato diversi casi da moviola, soprattutto nelle partite che mettevano in palio punti Champions. La Juve è stata battuta in casa dalla Fiorentina, ma si è vista annullare due gol. Il primo a McKennie per una precedente spinta su Gosens che sembra lieve, ma sufficiente a tagliare fuori il Var dalla decisione di Massa. Sul secondo c’è Vlahovic in fuorigioco. L’arbitro Massa in Juve Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it Vittoria invece del Milan in trasferta contro il Genoa. Gara aperta da un rigore di Nkunku per un netto fallo del portiere Bijlow sullo stesso attaccante francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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