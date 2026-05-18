dal gcap ai migranti tutte le sintonie tra italia e polonia

Il Presidente della Repubblica di Polonia ha visitato Roma, incontrandosi prima con il Capo dello Stato italiano al Quirinale e successivamente con il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Durante la giornata, sono stati affrontati diversi temi, tra cui questioni legate ai rapporti tra i due paesi e i recenti sviluppi su questioni come il Gcap e i flussi migratori. La visita si è svolta in un clima di cordialità e collaborazione tra le due nazioni.

Giornata romana, prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi, per il Presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki. Un’utile occasione per sottolineare lo speciale rapporto che c’è tra i due Paesi, sin dai tempi di Giovanni Paolo II, adesso ancora più cementato dalla strategicità dei temi europei interconnessi. Giorgia Meloni lo ha ribadito quando ha messo l’accento su due elementi: i partenariati bilaterali e le questioni di carattere internazionale. Prima ricevuto da Sergio Mattarella, poi da Giorgia Meloni, il presidente polacco è ben consapevole del peso specifico dell’Italia, sia in ottica europea (allargamento e difesa) sia con particolare riferimento al tema migratorio. 🔗 Leggi su Formiche.net

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