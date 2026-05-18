Dal Galilei di Canicattì a Unioncamere Sicilia | gli studenti imparano come creare un’impresa

Nel territorio siciliano, un progetto intitolato “Competenze per le imprese” coinvolge studenti di diverse scuole, tra cui il “Galilei” di Canicattì e Unioncamere Sicilia. Promosso da Unioncamere Sicilia e con finanziamenti provenienti dal Fondo perequativo 2025-2026, il programma mira a fornire agli studenti strumenti pratici per avviare un’impresa. Finora, sono stati avviati percorsi formativi che hanno coinvolto centinaia di giovani in tutta la regione, concentrandosi sulla trasformazione delle idee d’impresa in attività concrete.

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Dalle idee d’impresa agli strumenti concreti per trasformarle in lavoro. Prosegue il progetto “Competenze per le imprese”, promosso da Unioncamere Sicilia e finanziato dal Fondo perequativo 2025-2026 di Unioncamere nazionale, che ha già coinvolto centinaia di studenti siciliani in percorsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vinitaly, trionfo dell’istituto Galilei di Canicattì: primo posto nazionaleDai banchi di scuola alla ribalta internazionale del Vinitaly con un risultato che porta Canicattì al centro dell’enologia nazionale. Emergenze in montagna: gli studenti imparano a salvarsi cosìGli studenti della scuola media Sigismund di Chiesa in Valmalenco hanno partecipato a una serie di simulazioni pratiche sulla sicurezza nel parco di... Centinaia di giovani imparano come avviare un’impresa in SiciliaCondividi questo su WhatsApp In Sicilia già centinaia di studenti hanno appreso come avviare un’impresa grazie al progetto Competenze per le imprese di Unioncamere Sicilia. Oggi a Palermo è stata la ... favaraweb.com Canicattì, focus sull’agricoltura biologica e sul futuro sostenibile della SiciliaUn confronto partecipato tra esperti, istituzioni, studenti e operatori del settore che ha messo al centro il ruolo strategico del biologico per lo sviluppo del territorio e per le nuove generazioni. grandangoloagrigento.it