Dal cuore dello Stretto al Lingotto | al Salone del Libro la sfida dei piccoli editori e il ritorno della voce di Adele Fortino

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, il più grande appuntamento dedicato alla cultura italiana, si sono incontrati editori di piccole dimensioni e autori emergenti. Tra le diverse tematiche affrontate, si è approfondito il tema della fragilità del settore editoriale, evidenziando le difficoltà e le sfide che affrontano le realtà più piccole. La manifestazione ha visto anche il ritorno di una voce nota nel panorama letterario, portando attenzione a storie e progetti che spesso rimangono ai margini del grande pubblico.

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