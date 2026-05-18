Dal cuore dello Stretto al Lingotto | al Salone del Libro la sfida dei piccoli editori e il ritorno della voce di Adele Fortino
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, il più grande appuntamento dedicato alla cultura italiana, si sono incontrati editori di piccole dimensioni e autori emergenti. Tra le diverse tematiche affrontate, si è approfondito il tema della fragilità del settore editoriale, evidenziando le difficoltà e le sfide che affrontano le realtà più piccole. La manifestazione ha visto anche il ritorno di una voce nota nel panorama letterario, portando attenzione a storie e progetti che spesso rimangono ai margini del grande pubblico.
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, nel luogo dove ogni anno si misura lo stato di salute della cultura italiana, quest’anno si è parlato anche di fragilità. Fragilità economiche, certo, ma soprattutto della necessità di difendere quella trama silenziosa e preziosa fatta di piccoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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