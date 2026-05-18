Dai SAMP-T ai satelliti anti-Musk | quali progetti di difesa potrebbero essere tagliati senza i prestiti Ue

La minaccia della premier Giorgia Meloni che domenica, 17 maggio, ha inviato una mail alla commissione europea chiedendo di attivare le clausole di salvaguardia sul debito per permettere all’Italia di spendere di più sull’energia così come nei piani dovrebbe fare per le armi, con il piano Safe, al momento non sortisce l’effetto sperato. Come accaduto nell’immediatezza, anche oggi lunedì 18 maggio, un portavoce ha dichiarato che i margini sono pressoché nulli. “Per quanto riguarda la flessibilità fiscale in materia di energia, vorremmo sottolineare che, in questa fase, l’attenzione è rivolta allo sfruttamento pieno dei finanziamenti Ue già disponibili, che sono davvero ingenti”, ha detto la portavoce della commissione Ue sottolineando però che non si tratta di un commento specifico sulla missiva. 🔗 Leggi su Open.online

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