Dai parchi archeologici ai palazzi storici Ovunque è bellezza
Luigi Gallo è stato nominato nuovo direttore dei Musei Nazionali di Bologna. La sua nomina riguarda la gestione di diverse strutture, tra cui parchi archeologici e palazzi storici. La sua responsabilità comprende la cura e la valorizzazione di questi luoghi, che rappresentano un patrimonio culturale significativo. La direzione si occuperà di coordinare le attività legate alla tutela e alla promozione delle collezioni e delle aree archeologiche presenti nella città.
di Chiara Giacobelli Luigi Gallo è il nuovo direttore dei Musei Nazionali di Bologna – Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, pertanto abbiamo colto l’occasione – proprio nella Giornata Internazionale dei Musei – per parlare con lui del suo nuovo ruolo, di arte e dell’importanza che i musei ricoprono ancora oggi, con molte novità in arrivo. Come accoglie questo prestigioso incarico e qual è l’obiettivo che si è dato? "Mi sento onorato ed estremamente felice perché lavorare sul patrimonio culturale italiano è sempre un privilegio. Si tratta anche di una conferma del lavoro svolto finora e una straordinaria opportunità. L’obiettivo è quello... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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