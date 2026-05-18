Mirco Passione Mariani ha abbandonato i palchi internazionali e il successo degli Extraliscio per rifugiarsi nella campagna, dove ha registrato il nuovo disco Canzoni in Solo tra i ritmi del trattore e il silenzio dei campi. Dopo anni trascorsi nei tour mondiali e sulle scene di Sanremo, il musicista ha scelto una via radicale. La sua nuova produzione non nasce in studi asettici, ma nel cuore della natura. Il progetto è frutto di un anno sabbatico che si è trasformato in due, durante i quali l’artista si è dedicato ai lavori agricoli e alla gestione di una casa rurale. Tra la cura dei polli, la raccolta della legna e l’aiuto prestato dai vicini, sono nati oltre sessanta brani, spesso fischiettati durante le fatiche quotidiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dagli Extraliscio ai campi: il nuovo disco nato col ritmo del trattore

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