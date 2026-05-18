Dagli amori finiti di Rare? e carbeau allo schianto di Willie Peyote | le recensioni degli album della settimana

Questa settimana le recensioni si concentrano su album che affrontano il tema delle relazioni terminate. Tra i dischi analizzati ci sono quello di Rare? e di Carbeau, che mostrano come si possa narrare la fine di un amore senza rassegnarsi. Viene invece approfondito il nuovo lavoro di Willie Peyote, artista italiano molto noto nel panorama musicale. Le recensioni evidenziano come la musica italiana continui a proporre storie e sonorità diverse, tutte legate a un senso di continuità artistica.

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