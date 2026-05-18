Da Vittorio punta al mondo | arriva il 40% di Our Group nel marchio

Da Vittorio ha annunciato l’ingresso di nuovi investitori che porteranno il 40% del capitale attraverso l'acquisizione di Ou(r) Group. La notizia riguarda principalmente l’accesso di soci esterni alla gestione della catena di ristoranti, senza modificare la proprietà familiare. La famiglia Cerea continuerà a condurre le attività, mantenendo il controllo della gestione, mentre i nuovi soci entreranno nel capitale societario. La composizione esatta degli investitori e le modalità di coinvolgimento non sono state rese pubbliche.

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