Da Vittorio punta al mondo | arriva il 40% di Our Group nel marchio
Da Vittorio ha annunciato l’ingresso di nuovi investitori che porteranno il 40% del capitale attraverso l'acquisizione di Ou(r) Group. La notizia riguarda principalmente l’accesso di soci esterni alla gestione della catena di ristoranti, senza modificare la proprietà familiare. La famiglia Cerea continuerà a condurre le attività, mantenendo il controllo della gestione, mentre i nuovi soci entreranno nel capitale societario. La composizione esatta degli investitori e le modalità di coinvolgimento non sono state rese pubbliche.
? Domande chiave Chi sono i nuovi investitori che entrano nella compagine societaria?. Come faranno i Cerea a mantenere il controllo della gestione familiare?. Quali mercati esteri punta a conquistare il gruppo con questo capitale?. Perché la holding di Pietro Ruffini ha scelto proprio il marchio Da Vittorio?.? In Breve Ou(r) Group acquisisce il 40% tramite la controllata Archive Srl.. La famiglia Cerea mantiene la gestione maggioritaria del gruppo Da Vittorio – Vicook.. Fatturato recente del gruppo gastronomico superiore ai 100 milioni di euro.. Pietro Ruffini e Angelo Facchinetti guidano la holding partner nel settore lusso..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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