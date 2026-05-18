Da Verona al trionfo televisivo | Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25

Da Verona arriva la notizia della vittoria di Lorenzo Salvetti alla 25esima edizione di Amici, il noto talent show trasmesso da Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Il giovane cantante e polistrumentista, di 18 anni e residente in città, ha ottenuto il primo posto nel programma. La finale si è svolta nelle ultime settimane e ha visto Lorenzo trionfare tra altri concorrenti. La vittoria è stata annunciata durante la diretta televisiva, con il cantante che ha ricevuto il premio finale.

Verona ha festeggiato la vittoria di Lorenzo Salvetti. Il cantante e polistrumentista 18enne residente in città si è aggiudicato la 25esima edizione di Amici, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.La finalissima è andata in onda ieri sera, 17 maggio, e ha visto il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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