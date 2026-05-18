Da Sammichele di Bari a Money Road | Riccardo conquista il reality di Sky con il suo accento e la sua storia speciale

Da giovedì 21 maggio riparte su Sky e NOW la seconda stagione di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, il reality che ha suscitato molte discussioni nella passata edizione. La trasmissione si svolge in una location isolata, dove i partecipanti affrontano prove legate a tentazioni e scelte morali, concentrandosi su dinamiche di strategia e egoismo. Tra i concorrenti c’è Riccardo, originario di Sammichele di Bari, che si distingue per il suo accento e per la storia personale condivisa nel corso del programma.

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