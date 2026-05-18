Da Pordenone parte una staffetta ciclistica in ricordo delle vittime del terrorismo e della mafia
Lunedì 18 maggio si è svolta presso la questura di Pordenone la cerimonia di commemorazione del “MemorialDay 2026”. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno preso parte alla staffetta ciclistica organizzata per ricordare le vittime del terrorismo e della mafia. La manifestazione è stata dedicata a mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita in atti di violenza di matrice criminale.
Si è volta in questura, nella giornata di lunedì 18 maggio, la commemorazione del “MemorialDay 2026”. Un evento, organizzato dal Sindacato Autonomo Polizia di Pordenone, dedicato alla memoria delle vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità, in occasione del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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