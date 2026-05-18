Da Pordenone parte una staffetta ciclistica in ricordo delle vittime del terrorismo e della mafia

Lunedì 18 maggio si è svolta presso la questura di Pordenone la cerimonia di commemorazione del “MemorialDay 2026”. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno preso parte alla staffetta ciclistica organizzata per ricordare le vittime del terrorismo e della mafia. La manifestazione è stata dedicata a mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita in atti di violenza di matrice criminale.

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