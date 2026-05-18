Da Pellegrino Mastella plauso a Fico | La Regione Campania al fianco dei più deboli

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella ha espresso apprezzamento nei confronti di un esponente istituzionale, rinnovando l'impegno della Regione Campania nel sostenere le persone in difficoltà. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento in cui si discute di iniziative a tutela dei cittadini più vulnerabili. La nota si inserisce in un contesto di attenzione politica verso le tematiche sociali e di collaborazione tra le istituzioni. Nessun altro dettaglio sulle misure o sui progetti è stato fornito in questa dichiarazione.

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