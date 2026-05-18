Da Pellegrino Mastella plauso a Fico | La Regione Campania al fianco dei più deboli
Il consigliere regionale Pellegrino Mastella ha espresso apprezzamento nei confronti di un esponente istituzionale, rinnovando l'impegno della Regione Campania nel sostenere le persone in difficoltà. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento in cui si discute di iniziative a tutela dei cittadini più vulnerabili. La nota si inserisce in un contesto di attenzione politica verso le tematiche sociali e di collaborazione tra le istituzioni. Nessun altro dettaglio sulle misure o sui progetti è stato fornito in questa dichiarazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) esprime apprezzamento nei confronti del presidente della Regione Campania Roberto Fico per il tempestivo riscontro fornito al direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico sulla delicata vicenda relativa al progetto “ Dopo di Noi”, dedicato ai ragazzi fragili e alle loro famiglie. “Desidero ringraziare il presidente Fico – spiega – non solo per la rapidità con cui ha voluto rispondere pubblicamente, ma soprattutto per la sensibilità istituzionale dimostrata e per le rassicurazioni concrete offerte alle famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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