Da Messina all’America Latina storie di partenze e nuovi approdi | l’Università accende il confronto sulle migrazioni

Da Messina all’America Latina, si sviluppano narrazioni che raccontano partenze e approdi di migranti italiani e stranieri. L’Università ha organizzato un evento per discutere delle storie di emigrazione italiana, delle rotte migratorie attuali e delle questioni legate ai diritti fondamentali e alle politiche di accoglienza. Durante l’iniziativa si sono analizzati anche i legami tra identità culturali e processi di integrazione sociale, portando all’attenzione diversi aspetti legati alle migrazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui