Da Messina all’America Latina storie di partenze e nuovi approdi | l’Università accende il confronto sulle migrazioni

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Messina all’America Latina, si sviluppano narrazioni che raccontano partenze e approdi di migranti italiani e stranieri. L’Università ha organizzato un evento per discutere delle storie di emigrazione italiana, delle rotte migratorie attuali e delle questioni legate ai diritti fondamentali e alle politiche di accoglienza. Durante l’iniziativa si sono analizzati anche i legami tra identità culturali e processi di integrazione sociale, portando all’attenzione diversi aspetti legati alle migrazioni.

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La storia dell’emigrazione italiana, le nuove rotte migratorie, i diritti fondamentali, le politiche dell’accoglienza e il rapporto tra identità culturali e integrazione sociale. Temi complessi e sempre più centrali nel dibattito contemporaneo sono stati al centro delle due giornate di studio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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