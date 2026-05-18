Nel club rossonero, diversi giocatori hanno un legame particolare con l’allenatore. Da Maignan a Rabiot, passando per Gabbia e Pavlovic, le decisioni di alcuni di loro potrebbero dipendere anche dal percorso che il tecnico intraprenderà. Le scelte sul futuro di questi calciatori sembrano essere influenzate dalla stabilità o dal possibile cambiamento alla guida tecnica. La situazione attuale riguarda quindi sia la rosa che la posizione del mister, con implicazioni sui prossimi mesi.

Ci sono giocatori che, rispetto ad altri, si legano maggiormente al proprio allenatore. E ci sono allenatori che si legano maggiormente ad alcuni giocatori. Al di là delle dichiarazioni di facciata - tutti per uno, ecc ecc -, fa parte della natura umana. La chiave di tutto è rendere questi aspetti un valore aggiunto e non qualcosa che va a danno del bene collettivo. Il Milan di quest'anno non fa eccezione: ci sono giocatori decisamente più "allegriani" di altri. Ovvero giocatori che senza Allegri - non tutti, ma qualcuno sì - potrebbero anche rivedere i propri piani. Allegri avrà riconoscenza sempiterna da Davide. D'altra parte è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Maignan a Rabiot, da Gabbia a Pavlovic: il loro futuro è legato anche a quello di Allegri

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Milan Flash - Sta andando tutto secondo i piani di Allegri

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