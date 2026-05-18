Da Cervia all’Appennino Tutti in strada a salutare la nona tappa del Giro

Sulla spiaggia, visibile dalle riprese aeree, il gigantesco disegno di una bicicletta rosa con sotto la scritta ’Cervia’. A dare forma all’installazione di 70 metri per 80 sono 220 tavole, 100 lettini e 200 kg di vernice, numeri che rappresentano bene l’entusiasmo con cui ieri la città rivierasca ha accolto la partenza della nona tappa del Giro d’Italia. In centro, a scaldare l’atmosfera erano vetrine addobbate, bandiere e bandierine, biciclette esposte ovunque. Ma soprattutto una folla di migliaia di cittadini e visitatori. Le vie della Romagna ieri si sono vestite di rosa per il passaggio della nona tappa del Giro d’Italia. Il percorso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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