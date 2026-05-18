Da Berizzi a Report | schedare la destra e chiamarla inchiesta
Report ha ufficialmente terminato la sua fase di trasformazione in Paolo Berizzi, portando a termine un’operazione di schedatura della destra politica. La trasmissione ha dedicato un’inchiesta a questa attività, che ha suscitato molte discussioni. La notizia è stata diffusa mercoledì, e il focus si è concentrato sul metodo di individuazione e catalogazione di alcuni soggetti e gruppi appartenenti a questa area politica. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e media italiani.
Roma, 18 mag – Report ha ufficialmente concluso la sua trasformazione in Paolo Berizzi. La trasmissione d'”inchiesta” è diventata a tutti gli effetti un dispositivo di sorveglianza ideologica, una centrale di schedatura televisiva incaricata di ricomporre, puntata dopo puntata, il solito calderone della “ galassia nera “: sigle, volti, pagine social, amicizie, sedi, fotografie, dichiarazioni estrapolate. Tutto nello stesso pentolone, tutto dentro la stessa cornice narrativa, tutto orientato a dimostrare una tesi già scritta prima ancora di accendere le telecamere: la destra italiana sarebbe sempre e comunque lambita da un “losco” sottobosco neofascista che va stanato, isolato e messo fuori dal perimetro democratico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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