Da Berizzi a Report | schedare la destra e chiamarla inchiesta

Report ha ufficialmente terminato la sua fase di trasformazione in Paolo Berizzi, portando a termine un’operazione di schedatura della destra politica. La trasmissione ha dedicato un’inchiesta a questa attività, che ha suscitato molte discussioni. La notizia è stata diffusa mercoledì, e il focus si è concentrato sul metodo di individuazione e catalogazione di alcuni soggetti e gruppi appartenenti a questa area politica. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e media italiani.

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