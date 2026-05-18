Cuore Angel | Manfredonia cade all’ultimo respiro

Dopo una Gara 1 dominata dai Seagulls con un punteggio di 101-68, la sfida di Gara 2 a Manfredonia si è rivelata molto più combattuta. La partita si è protratta fino agli ultimi minuti, con le due squadre che hanno lottato punto a punto. La vittoria finale è stata decisa negli istanti conclusivi, lasciando i tifosi in attesa fino al fischio finale. La gara ha mostrato un andamento molto diverso rispetto alla prima, con continui scambi di vantaggi tra le squadre.

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