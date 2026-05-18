Cuore Angel | Manfredonia cade all’ultimo respiro
Dopo una Gara 1 dominata dai Seagulls con un punteggio di 101-68, la sfida di Gara 2 a Manfredonia si è rivelata molto più combattuta. La partita si è protratta fino agli ultimi minuti, con le due squadre che hanno lottato punto a punto. La vittoria finale è stata decisa negli istanti conclusivi, lasciando i tifosi in attesa fino al fischio finale. La gara ha mostrato un andamento molto diverso rispetto alla prima, con continui scambi di vantaggi tra le squadre.
Dopo il netto dominio dei Seagulls in Gara 1 (finita 101-68), Gara 2 a Manfredonia ha regalato una sceneggiatura totalmente diversa, trasformandosi in una vera e propria battaglia sportiva, decisa solo nei minuti finali. Monopoli approccia la gara con la giusta concentrazione, spinta dai canestri di Formica e dalle folate del solito duo Rollo-Annese. L'Angel Manfredonia subisce l'impatto nel primo quarto (13-19), ma nel secondo periodo riesce a trovare ritmo offensivo grazie alle giocate di Ba, Carmone e F. Ciociola. All'intervallo lungo i gabbiani sono comunque avanti di 7 lunghezze (33-40), controllando il tabellone. Al rientro dagli spogliatoi l'inerzia gira decisamente a favore dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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