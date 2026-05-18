Crotone otto anni fa il gemellaggio tra i Santuari della Madonna di Capocolonna e Jasna Gora

Otto anni fa è stato siglato un gemellaggio tra i Santuari della Madonna di Capocolonna e Jasna Gora, i due luoghi di culto dedicati alla Madonna Nera. L’accordo ha permesso di rafforzare i legami tra le comunità religiose e di condividere tradizioni e pratiche di fede legate a queste icone. Tra i dettagli che hanno caratterizzato l’iniziativa, si trova anche la collaborazione con il Maestro orafo Michele Affidato, coinvolto in alcune opere legate alla celebrazione.

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Le Madonne Nere di Capocolonna e Czestochowa unite nel segno di Maria. Anche in questo caso è presente l’opera del Maestro orafo Michele Affidato. Sono trascorsi otto anni da quello storico momento in cui venne ufficialmente sottoscritto il gemellaggio tra i Santuari Mariani di Capocolonna e Jasna Góra di Cz?stochowa, nel segno della fede, della devozione mariana e dell’amicizia tra i popoli. Era il 18 maggio 2017, giorno genetliaco di San Giovanni Paolo II, primo Pontefice polacco della storia della Chiesa, profondamente legato all’icona della Madonna di Cz?stochowa. In quella data carica di significato spirituale, la comunità crotonese e quella polacca si unirono simbolicamente attraverso un legame destinato a durare nel tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, otto anni fa il gemellaggio tra i Santuari della Madonna di Capocolonna e Jasna Gora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crotone, al Cardinale Reina il bassorilievo del Maestro Affidato dedicato alla Madonna di CapocolonnaIl Maestro orafo della Santa Sede, Michele Affidato, in occasione del Settennale della Festa Mariana, celebra la festività e racconta la storia della... Madonna di Sveta Gora: il miracolo della veggente liberata dalla prigioneUn intervento miracoloso del Cielo che libera la veggente: a Sveta Gora la Vergine ha mostrato la Sua potenza liberando la sua messaggera da una...