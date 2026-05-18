Crisi idrica l’ultimatum del procuratore Di Leo | Nessuna deroga per l’abusivismo l’acqua non controllata è un reato
Il procuratore Di Leo ha annunciato che non saranno concesse deroghe per chi viola le norme sull’abusivismo idrico, sottolineando che l’acqua, bene fondamentale, è di proprietà dello Stato e deve essere distribuita solo dopo i necessari controlli. Ha precisato che l’accesso all’acqua potabile è un obbligo delle autorità competenti, che devono garantire il rispetto delle regole per evitare che l’uso non autorizzato costituisca un reato. La sua posizione è netta e senza possibilità di compromessi in questa materia.
“L’acqua, come bene essenziale alla vita, è pubblica ed appartiene al demanio dello Stato. È dovere specifico delle autorità preposte ad ogni livello assicurare che l’acqua per uso civile e potabile sia fornita e distribuita dopo essere stata sottoposta ai controlli volti ad assicurarne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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