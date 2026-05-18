Criscitiello | Colpa di Elkann non sa di calcio e non imparerà in 10 anni Solo Andrea Agnelli ne capiva

Un commentatore ha attribuito alcune difficoltà recenti a una figura di vertice di una grande società sportiva, sottolineando che questa persona non ha competenze calcistiche e che non farà progressi in questo settore nei prossimi dieci anni. Ha inoltre affermato che solo un ex presidente del club avrebbe avuto una reale conoscenza del calcio. La dichiarazione si concentra sulle capacità e sulla comprensione del settore da parte di questa persona, senza fare riferimenti a nomi specifici o a eventi particolari.

Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson. Rugani, sempre più vicino il ritorno alla Juve. Sfuma l’obbligo di riscatto della Fiorentina. Gli aggiornamenti Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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