Crinali 2026 | oltre 60 spettacoli fra gli ospiti Elio Germano Teho Teardo e Achille Succi

Dal 27 maggio al 17 ottobre si svolge l'edizione 2026 di Crinali, che porta sul palco oltre 60 spettacoli distribuiti in 14 comuni dell’Appennino Bolognese. Tra gli artisti ospiti ci sono attori, musicisti e gruppi come Elio Germano, i Banditori, Iber Musica e l’Orchestra Senzaspine. La programmazione comprende concerti, rappresentazioni teatrali e altri eventi culturali, coinvolgendo diverse realtà artistiche della zona. La rassegna si propone di offrire un calendario ricco e vario fino all’autunno.

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