Courmayeur MTB Event | Roveglia trionfa tra i boschi di Dolonne

Nell'ambito del Courmayeur MTB Event, Roveglia si è imposto tra i boschi di Dolonne, superando Guassora nell'ultimo giro tecnico. La gara ha visto protagonisti anche alcuni giovani talenti che hanno dimostrato abilità e determinazione sui sentieri montani. La competizione ha messo in luce le capacità dei partecipanti e gli sforzi compiuti durante la corsa, con momenti di grande tensione e sorpassi decisivi. La giornata si è conclusa con la vittoria di Roveglia, che ha attraversato il traguardo in prima posizione.

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? Domande chiave Come ha fatto Roveglia a superare Guassora nell'ultimo giro tecnico?. Chi sono i giovani talenti che hanno dominato i boschi di Dolonne?. Perché il distacco di Avondetto nella categoria Open è stato così netto?. Dove si terrà il prossimo appuntamento della MTB tra fine maggio?.? In Breve Simone Avondetto vince la categoria Open con 1h 16m 47s di tempo totale.. Gustav Pedersen trionfa nella categoria Under 23 superando il locale Gabriel Borre.. Sofie Pedersen domina la prova femminile Open con 25 secondi di vantaggio.. Prossimo appuntamento MTB a La Salle il 30 e 31 maggio.. Mattia Roveglia ha conquistato la volata decisiva sui sentieri di Dolonne domenica 17 maggio, portando il primo gradino del podio nella prova valida per il Circuito Italia Bike Cup Chaoyang al Courmayeur MTB Event. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Courmayeur MTB Event: Roveglia trionfa tra i boschi di Dolonne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Courmayeur: ok a nuovi ponti e alla pista pump track a Dolonne? Punti chiave Come cambierà la viabilità in Val Ferret dopo il nuovo ponte? Quanto costerà la nuova pista pump track a Dolonne? Cosa accadrà ai... Courmayeur: 244 mila euro per la nuova pump track a Dolonne? Punti chiave Come influirà la nuova pista sul turismo ciclistico della zona? Quali ostacoli burocratici bloccano l'inizio dei lavori a Dolonne?... Simone Avodetto un missile a Courmayeur. Bis in una gelida Valle d'AostaDolonne di Courmayeur (AO) - A una settimana dalla seconda prova delle UCI Mountain Bike World Series XCO il Wilier Vittoria Factory ha deciso di non far ... pianetamountainbike.it COURMAYEUR MTB EVENT: ZANOTTI DETTA LEGGE E VINCE LA SUA PRIMA GARA DA ELITECourmayeur (Aosta) - Il weekend valdostano iniziato con la gara di venerdì del primo campionato italiano di XCC (leggi qui l'articolo), oggi va in scena la settima prova dell'Italia Bike Cup con il ... pianetamountainbike.it