Costa Masnaga vola in Serie A1 | Moscarella domina con 32 punti

Il team di Costa Masnaga ha conquistato una vittoria importante in Serie A1, con Moscarella che ha segnato 32 punti. La squadra ha iniziato il match con difficoltà, ma nel terzo quarto ha trovato la strada per sbloccare il gioco e prendere il comando. Tra le giocatrici in campo, diverse hanno raggiunto la doppia cifra in punti, contribuendo in modo significativo all’esito della partita. La partita si è conclusa con la vittoria del team locale, che ora guarda alla prossima sfida.

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? Domande chiave Come ha fatto il Costa Masnaga a sbloccare il terzo quarto?. Chi sono le giocatrici che hanno completato la doppia cifra statistica?. Perché questo successo sportivo sta cambiando il clima del comune?. Come si preparerà la struttura per accogliere la Serie A1?.? In Breve Moscarella segna 32 punti e 11 rimbalzi, Brossmann ne aggiunge 18 con 10 rimbalzi.. Teder contribuisce con 16 punti, N'Guessan 13 e Olandi 10 nel match vinto.. Terzo successo storico per il club sotto la guida tecnica di Facundo Bereziartua.. Promozione basket segue il recente salto della squadra di calcio locale in Promozione.. Costa Masnaga festeggia il ritorno in Serie A1 femminile dopo la vittoria per 95-81 contro San Giovanni Valdarno, conclusa con il punteggio di 2-1 nella serie finale di play-off. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costa Masnaga vola in Serie A1: Moscarella domina con 32 punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polisportiva Galli ko in Gara 3: Costa Masnaga vola in Serie A1Arezzo, 18 maggio 2026 – Si ferma a Gara 3 il sogno promozione della Polisportiva Galli. Leggi anche: Basket femminile: Costa Masnaga e Faenza promosse in Serie A1 Polisportiva Galli ko in gara 3: Costa Masnaga vola in Serie A1Finale di stagione amaro per le valdarnesi. msn.com Il ciclone Costa Masnaga si abbatte sulla Galli. Gara 2 della vita per non perdere il treno A1Netta sconfitta delle sangiovannesi per 95 a 72. De Cassan in grande spolvero, ma non bastano i suoi 14 punti. Difesa da registrare ... sport.quotidiano.net