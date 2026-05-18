Costa Masnaga sogna | le ragazze del basket tornano in Serie A1

A Costa Masnaga il paese si anima con la notizia del ritorno della squadra di basket femminile in Serie A1. Dopo il passaggio in Promozione della squadra di calcio locale, questa volta è l’intero quartiere a celebrare un risultato più prestigioso. La formazione di basket ha conquistato la promozione e ora si prepara a disputare il campionato di massimo livello nazionale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra residenti e tifosi, che si sono riversati per le strade per festeggiare.

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