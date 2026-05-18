Cosmico punta ai 100 milioni | 12 milioni per acquisire Flatmates

Una società del settore tecnologico ha annunciato l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 100 milioni di euro, con un investimento di 12 milioni di euro destinato all’acquisizione di una piattaforma di condivisione abitativa. Nel frattempo, si discute di come l’intelligenza artificiale possa essere gestita senza creare problemi alla produzione. Sono state sollevate anche questioni riguardo alle figure professionali in grado di controllare e indirizzare gli algoritmi e le tecnologie emergenti.

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