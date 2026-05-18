Cosmico punta ai 100 milioni | 12 milioni per acquisire Flatmates
Una società del settore tecnologico ha annunciato l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 100 milioni di euro, con un investimento di 12 milioni di euro destinato all’acquisizione di una piattaforma di condivisione abitativa. Nel frattempo, si discute di come l’intelligenza artificiale possa essere gestita senza creare problemi alla produzione. Sono state sollevate anche questioni riguardo alle figure professionali in grado di controllare e indirizzare gli algoritmi e le tecnologie emergenti.
? Punti chiave Come farà l'intelligenza artificiale a non creare caos produttivo?. Chi sono i professionisti capaci di governare gli algoritmi?. Cosa cambierà per le aziende con il modello SuperAgent?. Perché la creator economy sta accelerando l'espansione in Spagna?.? In Breve Fatturato 2025 a 24 milioni con crescita del 109% rispetto all'anno precedente.. Obiettivo 40 milioni di ricavi entro fine 2026 dopo primi 24 milioni già contrattualizzati.. Flatmates fondata da Michele Pagani e Marcello Ascani accelera l'espansione in Spagna.. Modello integra 500 freelance tramite piattaforma digitale per servire clienti come Huawei e Deloitte..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
A Comet, a Cover-Up, and a Crater in Greenland, ft CRGs Allen West
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